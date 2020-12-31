萊豬進口行政命令已於12月24日民進黨以人數優勢於立院表決通過，而農委會、衛福部推出的台灣豬貼紙、標章，卻遭藍委爆料「上蝦皮網站就能買到，毫無把關可言」。綠委林宜瑾、邱志偉今日召開記者會，建議標章新增QR code，以便追溯，提升公信力。農委會副主委黃金城回應，已請廠商估價，最快1月15日可完成。

邱志偉表示，農委會雖有推出四大防偽設計(變色油墨、局部上光、微縮文字、螢光油墨)，但主要是供農委會及中央畜產會作查核使用，一般消費者仍難以辨別，且若政策宣傳推廣不力，民眾也無從分辨標章真偽。

邱志偉建議，透過QR Code，將標章結合現行中央畜產會推出的「台灣豬證明標章地圖」，地圖顯示全台有申請台灣豬認證標章的店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

林宜瑾指出，若能透過QR Code提升台灣豬證明標章可追溯性，有助提升標章公信力。而為使民眾與店家放心，衛福部與農委會必須攜手定期改善相關豬肉標示，並且落實後市場之定期稽查機制。

林宜瑾說，除針對標示不實的廠商及商家以切結書方式循民事途徑外，仍需由食藥署一起開罰，盼多管齊下，能照顧台灣本土產業，亦共同守護消費者民眾「知」的權利。

黃金城回應，農委會原本打算提供QR code給有標章的商家，預計1月8日可使用，個別商家的QR code，應可在15日後完成寄發，正式上路。跟農委會申請豬標章的店家約1萬1千家，已核發7千家，未來會陸續增加，而每個標章成本約3至9元。最後也要再次提醒，若標示不實，依法可罰4萬至400萬。

(中時 )