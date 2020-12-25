立法院會昨表決萊豬相關修法及行政命令，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票，民進黨團幹事長鄭運鵬昨晚在臉書暗酸「原來，跑票就可以去過聖誕」，林淑芬隨即在臉書回嗆，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」鄭運鵬今不甘示弱再回應，「用選舉威脅桃園勇者鄭運鵬幹事長，這招是沒有效的」。

昨平安夜，立法院會萊豬表決大戰一路進行到晚間9時許結束，期間鄭運鵬臉書發文暗酸表決跑票者，「原來，跑票就可以去過聖誕」；事隔一小時，林淑芬隨即購過臉書回擊，耶誕節她通常在跑攤度過，還是被人提醒才知道有節日，並強調表示台灣是個「多元」文化的社會，更提到「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」

鄭運鵬表示，參選是為了擔任公職，幫助國家前進，他不會為了自己選舉，違反道德認知，尤其是近期有些媒體、政界人士，拿他參選桃園市長指指點點，他再次強調「不吃這一套」，這招對他沒效，因為他不是那種會為選舉改變該承擔的責任或迎合什麼的人。

至於是否參選桃園市長，鄭運鵬語帶保留，認為要不要參選還不是當務之急，他也不急著決定；鄭運鵬重申，如果他是為了自己可能的選舉，辜負團體（民進黨、黨團）的人，那桃園市民也不用期待他會是個適合的市長，因為現在會辜負團體，未來就會辜負市民。

(中時 )