立法院24日表決萊豬進口行政命令，民進黨以席次優勢全數輾壓通過，也引爆藍營「割萊委」呼聲。台北市議員羅智強直接點名，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、鄭運鵬、蔡適應、蔡其昌，與基進黨立委陳柏惟等6人。港媒評論指出，雖然最早被羅點名的吳思瑤，與身為行政院長之女的蘇巧慧最具話題性，但這二人政治基本盤穩固罷免難度高，反而是蔡適應、陳柏惟、鄭運鵬三人較危險。

香港媒體《中評社》30日評論表示，蘇巧慧在新北市第5選區（樹林、鶯歌），2016年、2020年都以領先國民黨的黃志雄15%以上優勢當選立委，就連2020年政黨票，民進黨也大贏國民黨1萬票，蘇的實力相當可觀，先天與後天條件都相當不俗；吳思瑤雖基層實力不若蘇巧慧卻仍不容小覷，尤其外傳有意角逐2022年台北市長，其政治實力可見一斑。

評論分析，「割萊委」危險前三名分別是：陳柏惟、蔡適應、鄭運鵬。陳柏惟2020年得票112839，僅小勝國民黨籍顏寬恆的107766票，在政黨票上國民黨則勝過民進黨；若國民黨拚罷免，以顏清標家族的地方雄厚實力下，陳柏惟堪稱「罷免危機第一名」。

居次的蔡適應，雖個人實力勝過國民黨所派人選，但其所屬的基隆市第1選區（中正，七堵，暖暖，仁愛，中山，安樂，信義）基本盤藍遠大於綠，故藍仍佔據優勢。至於「罷免危機第三名」的鄭運鵬，則因所屬選區桃園市傳統基本盤藍大於綠，雙方在此本就廝殺激烈，若再加上反萊豬高漲的民意，鄭運鵬難保自己不會從危險邊緣落馬。

(中時新聞網)