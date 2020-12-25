台股今天早盤在原物料持續上漲及半導體轉強，加權指數再度觸及14000點關卡，但整體量能不足，盤中漲勢收斂，終場加權指數以14331.42點作收，上漲51.14點，漲幅0.35％，成交金額2127億元。

分析師指出，中央銀行本周公布11月金融情勢，M1B和M2年增率為14.3％及7.6％，分別創126個月及134個月以來新高，顯示市場資金動能無虞，其中活期存款餘額19.34兆元更連續13個月創新高，年增率15.47％也創127個月最大，在M1B與M2持續維持黃金交叉下，台股這波資金行情似乎尚未退燒。

時序接近年底，若統計最近10年大盤於元旦前後的走勢可發現，元旦前5日、10日、20日指數上漲機率均高達70％，且距離時間越久，指數上漲漲幅更大，以目前來看，在指數於高檔震盪同時，預期年底之前台股仍有機會持續往上表現，即便在最後一天，上漲機率仍高達60％，預期2020年台股將演出漂亮封關。

不過2021年之後，最近10年的統計資料可以發現，在後續3日、5日、10日整體上漲機率都在40％，顯示元旦初期指數將消化漲多的賣壓，但隨著消化賣壓後，後續20天上漲機率又來到80％，代表過往經驗都顯示近期指數即便有回檔，仍建議逢低偏多操作。

(時報資訊)