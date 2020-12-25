「補教名師」陳子璇與高國華離婚後，常常有感發文，文中常提起昔日兩人親蜜過往，引起「前前妻」蔡郁璇不滿，兩人因此常隔空交火，不過今天適逢聖誕節，她則是難得福利大放送，曬出化身聖誕俏女郎的火辣性感照，引起網友議論。
蔡郁璇透露唸書的時候，最喜歡的節日就是聖誕節，因為街上都是漂亮的聖誕裝飾，為寒冷的冬天增添了幾分溫暖，話鋒一轉提到上周一篇抱怨文，不僅造成後續連鎖效應，還佔了新聞版面，對此她向社會大眾致歉，強調並非自身本意，對於許多人被這系列無重點又無聊的新聞疲勞轟炸，讓她體會到所有人的痛苦，因此未來選擇什麼都不說，也不再做任何回應，只盼望所有鬧劇能快點落幕。
或許正逢蔡郁璇最愛的聖誕節，心情愉悅的她曬出化身聖誕俏女郎的性感照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，並曬出光滑的白皙肌膚，此外微露出一對北半球及深邃事業線，讓所有人看得狂噴鼻血，也增添無限想像空間。
對此網友紛紛留言：「多變女王，沒有更美，只有最美,Only for You」、「跟冰雪奇緣中的艾莎一樣美」、「聖誕節快樂，你穿聖誕裝很漂亮」、「盛裝打扮超有心的，聖誕節快樂」。
(中時新聞網)
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