韓國總統文在寅今天就法務部對檢察總長尹錫悅的停職處分問題向國民致歉，並表示會尊重法院判決。首爾行政法院已受理尹錫悅就此案提出的行政訴訟，並中止停職處分。

檢察總長尹錫悅兩度遭停職又復職，韓聯社報導，青瓦台發言人姜(王民)碩今天透過書面資料轉述，文在寅對此表示：「從結果而言，造成國民不安及混亂，我身為人事掌權者向各位致歉。」

法務部長秋美愛先前閃電召開記者會，以涉嫌對法官進行非法稽查、妨礙檢方調查、違反政治中立原則等理由，宣布將尹錫悅停職；但尹錫悅不服，向法院申請停止執行停職處分，獲法院裁定通過後復職。

法務部之後召開檢察官懲戒委員會，決議將尹錫悅停職2個月，此案經文在寅批准實施；尹錫悅隨即再次提出行政訴訟，首爾行政法院24日決議受理，並中止這次停職處分效力，尹錫悅在第2次停職8天後再次復職。

文在寅對法院這次裁決表示遺憾，但「尊重法院判決」；同時也說，希望此案能成為審視檢方是否公正適切行使檢察權的契機，「透過法務部與檢方穩定的合作關係，才能順利推動後續檢查改革程序」。

(中央社)