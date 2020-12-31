刑事案件訴訟中被害人經常是不被重視的一群，甚至對偵審程序進行都是「後知後覺」，法務部與司法院共同研商建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統，2021年1月1日起在台北、新北、屏東地院、地檢試辦3個月，31日在台北地檢署舉行啟用典禮，法務部長蔡清祥期許透過這個平台使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心之司法。
蔡清祥表示，為免除被害人對於刑事訴訟程序不確定性的擔憂，法務部自2019年起即開始籌辦，到2020年10月建置完成，將在明年1月1日起在台北、新北、屏東地院、地檢試辦3個月，試辦過程中將隨時修正改進及調整，並將視試辦結果儘速推行全國院、檢，使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心之司法。
台北地檢署檢察長周章欽說，北檢在法務部指導下，結合犯罪被害人保護協會台北分會，建置更完整的被害人服務平台，推出「溫馨暖暖包」、強化一路相伴服務、採行一對一桌邊服務，透過這個平台保障被害人刑事程序中資訊獲知權益，以落實司法保護。
獲知平台將就殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等案件的被害人或其家屬，可具狀向檢察署聲請獲知偵查中之強制處分結果、偵查結果、被告通緝到案及執行中之受刑人入出監、申請假釋等資訊，電子郵件發送訴訟資訊即時通知，保障被害人或其家屬對於訴訟資訊「知的權利」。
(中時 )
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