北檢檢察長周章欽希望透過這個平台保障被害人刑事程序中資訊獲知權益，以落實司法保護。（張孝義攝）

刑事案件訴訟中被害人經常是不被重視的一群，甚至對偵審程序進行都是「後知後覺」，法務部與司法院共同研商建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統，2021年1月1日起在台北、新北、屏東地院、地檢試辦3個月，31日在台北地檢署舉行啟用典禮，法務部長蔡清祥期許透過這個平台使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心之司法。

蔡清祥表示，為免除被害人對於刑事訴訟程序不確定性的擔憂，法務部自2019年起即開始籌辦，到2020年10月建置完成，將在明年1月1日起在台北、新北、屏東地院、地檢試辦3個月，試辦過程中將隨時修正改進及調整，並將視試辦結果儘速推行全國院、檢，使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心之司法。

台北地檢署檢察長周章欽說，北檢在法務部指導下，結合犯罪被害人保護協會台北分會，建置更完整的被害人服務平台，推出「溫馨暖暖包」、強化一路相伴服務、採行一對一桌邊服務，透過這個平台保障被害人刑事程序中資訊獲知權益，以落實司法保護。

獲知平台將就殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等案件的被害人或其家屬，可具狀向檢察署聲請獲知偵查中之強制處分結果、偵查結果、被告通緝到案及執行中之受刑人入出監、申請假釋等資訊，電子郵件發送訴訟資訊即時通知，保障被害人或其家屬對於訴訟資訊「知的權利」。

(中時 )