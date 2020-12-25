近日私人運具增加，北市警成立交通快打機動隊，加強交通疏導。（北市交大提供／張薷台北傳真）

近日新冠肺炎疫情升溫，台北陰雨不斷，又因年關將近，尾牙、跨年等活動頻繁，民眾使用私人運具使用較去年同期增加2至5％，針對各主要幹道車多狀況，北市警察局成立「交通快打機動隊」，並加強CCTV即時監控、查報及各項疏導作為。

北市警局交通大隊表示，為改善近期交通問題，北市警局除增派員警、義交加強疏導、保持路口淨空外，並特成立「交通快打機動隊」，由警用大型重機、拖吊車組成，在易壅塞高架路段、聯外橋樑加強巡邏、掌握路況，如遇交通事故、拋錨車立即趕往現場排除，以減低交通衝擊。

交大指出，若影響範圍擴大，接續啟動「交通快打機制」擴大疏導範圍，並運用警廣、交控中心CMS加強宣導行車安全。

交大強調，因應元旦連續假期，警局在連假前在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位規畫交通疏導勤務，各分局派員提前於16時整到崗，加強交通疏導。

交大呼籲，用路人如遇車多狀況，請配合現場員警、義交指揮耐心等候、保持路口淨空，並隨時收聽警廣注意即時路況資訊，必要時改道行駛，藉以避開壅塞路段、減少行車時間。

(中時 )