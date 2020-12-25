新北市學生音樂比賽成績揭曉，新北市光復國小管樂團拿下特優成績，取得全國賽門票。（光復國小提供）

新北市學生音樂比賽成績揭曉，新北市光復國小管樂團拿下特優成績，取得全國賽門票。（光復國小提供）

新北市學生音樂比賽成績揭曉，新北市光復國小管樂團拿下特優成績，取得全國賽門票。（光復國小提供）

新北市學生音樂比賽成績揭曉，新北市光復國小管樂團拿下特優成績，取得全國賽門票。（光復國小提供）

新北市學生音樂比賽成績揭曉，新北市光復國小管樂團拿下特優成績，取得全國賽門票，對師生來說，是讓人振奮的好消息，時隔17年，再重拾過去光復國小管樂團樂聲悠揚的風華歲月

新北市光復國小管樂團家長後援會前會長游玉琳表示，那天比賽後，團員先回到學校，沒能留在比賽現場聽取最後結果，沒想到拿下特優成績甚至代表新北市參加全國賽，畢竟，樂團因任職教師轉校後，17年的時間中斷招生練團，直到直到4年前，打掉重練，號召更多師生家長一起加入，包括學校行政還有老師以及學生家長們目標一致，一舉拿下全國賽代表權，令樂團孩子聽到消息後，開心到不想回家。

光復國小校長張明賢數十年前也擔任過學校主任，經歷過樂團最強盛時期，為找回當年的榮耀，以及108課綱的設計，著重團體互動，以音樂培養學生的豐富學習生活，這幾年除了參賽之外，也在社區進行演出，藉著孩子們帶來的美好樂音，感受音樂的特殊魔力。

(中時 )