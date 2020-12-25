有些女性天生有旺夫命，與她們結婚後，無論職場還是生活，都過得比婚前還順利，不過男性其實也有旺妻命，婚後妻子不僅外表還是財運等，都會因另一半而提升，夫妻宮甚至會發生奇妙的改變，這也就所謂的「借夫易命」，近日《靈匣》分享3個有旺妻命的生肖男，嫁給他們就可以享福了。

1.生肖虎

出生時辰：丑時、寅時、未時

▎丑時出生的生肖虎，不僅性格堅強，且為人慷慨，儘管一生中或遇到較多挫折，但他們並不會輕言放棄，反而能理智的思考，甚至因此越挫越勇，透過人脈幫自己解決問題，天生命盤帶「輔財運」，能幫助另一半獲得意想不到的收穫，結婚後他們會妻子提供豐富的事業資源，在丈夫的幫助下，妻子在事業上能迅速得到突破。

▎寅時出生的生肖虎，天生擁有叛逆的特質，但非常重情重義，在職場上常靠著自身魅力，獲得同事的幫助而晉升。感情中他們能為另一半提供富足的物質生活條件，錢財對於他們而言乃身外之物，反而更注重另一半心靈的舒適感，對她們更是百般呵護，只要妻子的一句話，絕對會盡全力滿足對方。

▎未時出生的生肖虎，雖然不善言辭，但心思相當縝密，靠著自己的能力，在專業領域中獲得他人關注。而愛情裡，他們雖然不擅於表達，但心思細膩的他們，會從生活細節中關心另一半，例如幫忙煮飯、綁頭髮、洗頭等小動作，由於婚後將妻子照顧的無微不至，因此沉浸在愛中的她們，也會變得越來越有自信。

2.生肖羊

出生時辰：子時、辰時、亥時

▎子時出生的生肖羊情商高，而且個性溫和，在交友圈內屬於「暖男」類型，職場中他們反應敏捷，在專業領域上能大展身手，使他們擁有不錯的收入，婚後他們會依另一半的狀況，適時提供對方在工作上的需求或規劃，這也讓對方越來越有成就而感到自信，儘管將資源都給予另一半，但他們不會因此限制對方的自由，甚至會主動關心呵護另一半的精神世界。

▎辰時出生的羊為人仗義，命盤中帶有「權貴」，因此擅於利用外援進行資源整合，藉此營造出屬於自己的商圈，進而創造出財富，而他們命盤中也帶桃花，異性緣也非常的好，儘管愛慕者多，但他們在感情上很忠誠，會與異性保持距離避嫌，婚後也會將另外一半帶入自己的工作領域，給對方人脈與資源，讓她能迅速找到合適的投資。

▎亥時出生的羊最顧家，在他們的觀念中，唯有家庭快樂安定，做任何事才會順利，因此他們會將心力放在家庭，甚至付出的比另一半還多，但他們完全沒有怨言，在職場上也相當努力，而且命盤中帶「貴財」，他們很常靠直覺判斷而投資成功，「貴財」宮位對配偶的偏財也有很大的幫助，因此夫妻倆很容易一起投資，是典型的夫妻「旺財」命格。

3.生肖猴

出生時辰：子時、丑時、未時

▎子時出生的猴天生聰敏，還有極強的第六感，靠著精準直覺決定事情，挑選另一半也不例外，不過在感情中，若還未確認關係前，他們會變得很嚴格，甚至非常挑剔另一半，一旦確定對方後，他們就會全心投入，性格可能因此大轉變，為了另一半能改變他們當初的原則，婚後性格也會較溫柔，會為了妻子放棄與朋友的聚會，極力給予對方更多的陪伴與呵護。

▎丑時出生的猴，在命盤中是典型的「小男人」命格，通常會從事美容、美體等與女性相關的服務事業而發財，也由於他們長期與女性客戶交流，因此變得善於觀察，很懂女人的心思。在感情中，他們屬於浪漫主義者，時不時會製造出驚喜，讓另一半感動落淚，婚後更是妻子的聊天夥伴，他們命盤中帶貴輔星，因此能幫助另一半的事業發展。

▎未時出生的猴擁有貴氣與福分，儘管外表看似愛好自由，是典型的浪子，但在放蕩不羈的外表下，他們其實都在偷偷奮鬥，只要確認的目標，無論阻力有多大，他們都會靠智慧與努力去取得成功。在感情中，他們相對的較成熟，願意包容另一半的缺點，並提出出合適的改進建議，而妻子在他們的百般呵護下，也蛻變成內外兼修的女人，另一半若在事業上碰到瓶頸，他們會為對方帶來吉星與貴人，屬於典型的「化吉攜貴」的命格。

(中時新聞網)