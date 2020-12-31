大陸四大花旦之一女星楊冪在影視方面表現亮眼，有許多經典作品，像是電視劇《宮》、《三生三世十里桃花》及電影《小時代》系列，都是她的代表作，人氣越來越旺；而楊冪出道早期其實有音樂作品，但近年專注於戲劇上，跨年舞台罕見高歌，和周筆暢合唱抖音神曲，讓粉絲重溫她的甜蜜嗓音。

楊冪在2012年發行過個人專輯《親冪關係Close to Me》，而在2010年至2014年間也有替電視劇或電影演唱插曲，但她的工作重心主要放在戲劇表現上，所以大多數粉絲對於她的歌喉印象不深刻。

近年楊冪專注於戲劇上，在跨年舞台罕見高歌，和周筆暢合唱抖音神曲，讓粉絲重溫她的甜蜜嗓音。(圖/ 摘自微博)

今（31）日楊冪受邀在央視跨年盛典表演，和女歌手周筆暢合唱抖音神曲〈世間美好與你環環相扣〉，兩人手牽手妳一句我一句，「此時已鶯飛草長愛的人正在路上，我和他風雨兼程路途日暮不賞，穿越人海只為與你相擁」；在過程中，楊冪還親密地點了周筆暢額頭，互動超有愛也很有默契。

而罕見開金口的楊冪，嗓音和當年一樣甜美，粉絲也在微博分享她們的表演影片，並給予高評價，「太甜了，姊姊聲音也好甜」、「大美女（楊冪）多唱歌吧」、「唱了一首溫暖的歌曲」、「唱歌的楊冪就最可愛」、「人美歌甜我冪姐」。

(中時新聞網)