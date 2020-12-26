2線3星警官淪竊賊，偷的還是警局自家茶葉！台中市警局近來頻傳放在辦公室的茶葉、線香、馬克杯宣導品及食品等物失竊，政風單位展開調查後，發現1名保安科張姓警務正涉有重嫌，於是按兵不動，上周六上午，張姓警官利用警局內勤人員休假之際，以手推車運送茶葉等物離開時，當場遭人贓俱獲，台中市警局「大義滅親」將張依竊盜罪函送偵辦，並召開考績會予以記2大過免職。

據了解，該名在台中市警局保安科擔任兩線三星警務正的張姓警官，連續偷竊辦公室的茶葉、線香及馬克杯等物品，已被同仁懷疑，但張男卻不知悔改，由於有不少茶葉屬於高檔貨，警局政風單位接獲檢舉後，展開調查，暗中跟監。

12月19日屬於周六假日，警局內勤人員均休假，但當天上午9時20分許，張姓警官卻出現在辦公室內，調查人員按兵不動，在張姓警官推著手推車出現在警局地下室停車場時將他攔下，在手推車上查獲茶葉等物品，當場人贓俱獲。

據查，張姓警官經政風人員調查時，仍矢口否認有竊盜行為，卻對物品來源交代不清，政風人員並在他的租屋處起獲他偷走的茶葉及馬克杯等物，警局不護短，訊後除依竊盜罪將張函送法辦外，並召開考績會，認為張姓警官連續竊取同仁物品，毫無悔意，犯罪情節重大，予以一次記2大過免職。

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(中時新聞網)