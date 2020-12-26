由160多位各行各業、基層小老百姓組成的新竹市愛德會，26日歡慶投入公益社福行列30周年，愛德會的夥伴們30年來低調默默行善，急難救助、關懷獨居老人與弱勢家庭、捐棺、補助低貧戶喪葬費、捐血救人，為社會盡一己之力。

新竹市愛德會今天在龍湖餐廳舉辦成立30周年慶活動，會中表揚志工、會長交接、發放社福救助金，並由理監事們自掏腰包宴請所有會員，感恩大家過去1年為照顧弱勢家庭奉獻心力。

愛德會會長甘淑榕、儲備會長蘇永勝等人表示，愛德會160多位會員來自各行各業，會員們每月交200元行善做好事，每個人繳交奉獻的金額雖然不多，但相信積沙成塔的力量是無限的，會員們還定期訪視60多戶列冊照顧戶，徹底落實關懷到府的精神。

前會長郭米玉等人說，愛德會會員捐出的錢每一分都很寶貴，所以他們堅持絕不會用在吃喝餐敘，全部都投入幫助弱勢，如果遇到捐棺、補助喪葬費用等捐助款項需求比較高的個案，還會發動會員自由樂捐，其中光是補助喪葬費用，去年就支出30幾萬元。

蘇永勝特別強調，愛德會的夥伴們出錢出力卻都不求名利，大家都樂於當幕後的無名英雄。為徹底落實關懷的精神，愛德會的志工們還定期訪視60多戶列冊照顧的弱勢家庭、獨居老人，了解他們的生活現況及需求物品，再依照實際欠缺備妥送去。

(中時 )