由李準基、文彩元、張熙軫及徐賢宇演出的韓劇《惡之花》7月底在韓首播後收穫好口碑，故事從夫妻恩愛的情感展開，看似平凡的美滿生活，另一半卻隱瞞14年前的真實身份，劇情在懸疑、愛情中高潮迭起。

主要演員開心分享拍攝過程，尤其首集一開播男女主角就上演吻戲灑糖，但回憶當時實際拍攝狀況，李準基坦承這場讓他們想了很久，他和文彩元是夫妻關係，肢體互動自然不能太青澀，他就是專注深情地表演，但對戲的文彩元吐實現場沒什麼浪漫氛圍，不僅攝影機鏡頭拉很近都是特寫，還都是以嘴唇為取鏡焦點。2人的親密戲，也讓粉絲們吃味，留言稱真實世界不可能發生，可愛的貼文讓演員們都笑翻。

還有場媳婦與公婆聚餐的橋段，文彩元表示非常不自在也非常緊張，她帶著4歲女兒出席，想緩和氣氛，卻還是改變不了公婆冰冷的態度。李準基也透露，他嫂子看到這段也忍不住打電話給他，說很有共鳴，太讓人窒息了。

所有人都對李準基永遠滿格的能量覺得不可思議，飾演李準基姊姊的張熙軫說，一般人總會有疲倦的時候，但李準基都不會，反而大家都擔心他這樣會不會太累。李準基則解解釋為何如此精力旺盛，「因為一個人在家太孤單了」、「在片場跑來跑去，至少有人會看我一眼」，想引起大家關注，所以很珍惜每次多人聚在一起工作的機會，這感覺令他幸福。

(中時 )