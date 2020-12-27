熊熊火焰不斷從菇寮內竄出，鐵皮建築不敵高溫坍塌。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

熊熊火焰不斷從菇寮內竄出，鐵皮建築不敵高溫坍塌。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

惡火無情燒塌鐵皮搭建的菇寮，門口堆放的柴油也全燒光。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市和平山區東關路1段1棟香菇寮今日清晨4時許失火，消防隊員出動10車23人前往搶救，到場時鐵皮搭建的菇寮已全面燃燒，熊熊火焰不斷竄出，由於門口存放柴油及瓦斯桶，緊急加派化學車支援，打火弟兄全力灌救，清晨6時許撲滅，燃燒面積約600平方公尺，幸瓦斯桶即時托離火場，未釀氣爆，但柴油全燒光，無人員受傷，現場交由火調人員處理中。

(中時 )