暗夜惡火燒塌台中香菇寮 門口存放柴油全燒光 09:562020/12/27 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中和平山區菇寮暗夜慘遭祝融，惡火迅速吞噬鐵皮建築，消防隊員急佈水線全力灌救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 熊熊火焰不斷從菇寮內竄出，鐵皮建築不敵高溫坍塌。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 熊熊火焰不斷從菇寮內竄出，鐵皮建築不敵高溫坍塌。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 惡火無情燒塌鐵皮搭建的菇寮，門口堆放的柴油也全燒光。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 台中市和平山區東關路1段1棟香菇寮今日清晨4時許失火，消防隊員出動10車23人前往搶救，到場時鐵皮搭建的菇寮已全面燃燒，熊熊火焰不斷竄出，由於門口存放柴油及瓦斯桶，緊急加派化學車支援，打火弟兄全力灌救，清晨6時許撲滅，燃燒面積約600平方公尺，幸瓦斯桶即時托離火場，未釀氣爆，但柴油全燒光，無人員受傷，現場交由火調人員處理中。 170cm「最辣內衣店CEO」穿鏤空蕾絲連身衣 火辣曲線全現形 中市勞工局助就業不放棄 壽司店響應洗碗機會全給身心障礙者 (中時 ) #柴油 #菇寮 #門口 #東關路 #化學車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保養攝護腺別只補鋅 6種食物壯陽固精 15:162020/12/27 健康 40門豬肝陷阱抓鱉！隔天收網全抓去料理 18:002020/12/27 生活 台中男子家門口穿越馬路 休旅車快閃對向車道仍撞上 20:362020/12/27 社會 排氣管太熱引燃回紙盒 拾荒婦機車燒燬還波及兩車 13:002020/12/26 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 10:002020/12/26 社會 吳思瑤涉醫材關說全推助理 媒體人爆2大疑點 18:002020/12/27 政治 今年第一場尾牙李炳輝開嗓全場大合唱 04:102020/12/27 娛樂新聞 美女主播之夫竟家暴 狼牙棒毆打姪子頭部「鮮血直流」 09:012020/12/27 社會 高雄鬆口氣 確診菲女9鍋友全採陰 04:102020/12/27 焦點要聞 回收先前吸收漲幅 汽、柴油價格調漲0.7元及0.6元 14:202020/12/27 生活 看屋筆記：土城台信樂晴市樂郡區(個案＋價格分析) 09:002020/12/27 建案開箱-新北 社會熱門新聞 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 驚悚！騎士誤上國1 慘遭聯結車等多車輾碎 屍塊四散 - 社會 主任下藥硬上 藥太猛連4天像喪屍 下體驗出這部位體液她想吐 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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