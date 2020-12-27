自12月23日，一名家住大陸北京市順義區、在海淀區工作的男性檢出新冠病毒陽性以來，截至12月26日，北京累計報告10名本土感染者。

新京報報導，近日新增的感染者多為中青年，尚未出現重症患者。感染者涉及冷鏈、餐飲、交通等多個行業，涉及醫院、地鐵、餐飲店、購物中心等多類場所。

感染者多是透過主動檢測、就醫、行業篩查發現。而昨日（26日），所有的新增感染者均為密切接觸者。專家指出，這是對疫情防控的積極信號。

這10名確診者，目前有9名感染者在檢出陽性後，被120負壓救護車轉至地壇醫院。1人為首日確診的無症狀感染者，在核酸檢測結果尚未得出時前往浙江省寧波市出差，確定陽性後，轉運至當地定點醫院。

這10名感染者多為中青年，尚未出現老年人。其中最年輕的感染者16歲，最大40歲，剩下8人的年齡在29歲至34歲之間。根據官方公佈的信息，有3人為輕型，4人為普通型，尚未出現重症。

10名感染者中，有9人居住在順義區，此外，有4名感染者在順義區金馬工業園內公司工作。

北京市疾控中心副主任龐星火指出，北京已出現局部聚集性疫情。除了順義、西城外，還涉及朝陽、海淀兩區。

(旺報 )