鹽水廢棄泡棉家具工廠大火，黑煙直竄，環保局持續監測空氣品質。（圖／摘自臺南市政府環境保護局臉書）

台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠27日晚9點50分傳出火警，台南市消防局派出20輛消防車24名消防隊員前往搶救，目前無人傷亡。300坪鐵皮屋全面燃燒，濃煙也四處飄散。對此，台南市長黃偉哲深夜11時許，轉PO台南市政府環境保護局臉書貼文表示「空氣品質持續監測中」。

消防局原本接獲雜草火警通報，疑因風勢助長，蔓延至隔壁廢棄的家具行，消防人員抵達現場發現已燃燒20平方公尺，下營、學甲、新營、柳營、官田等消防分隊也趕往現場支援。

台南市政府環境保護局臉書指出，將持續監測空氣品質。黃偉哲表示，因風向為東北風（風速2.8m/s），評估濃煙將往鹽水區、佳里區、麻豆區、七股區、安南區、西港區、安平區及南區飄散，提醒民眾儘量避免外出並關緊門窗，如需外出請戴口罩做好自我防護。

今（28）日清晨，空中仍可見濃煙飄散。（圖／摘自我是鹽水人臉書）

深夜大火，引發當地居民關注，網友在臉書社團「我是鹽水人」PO出大火猛燒、黑煙直竄天際的照片，畫面怵目驚心，直呼「好恐怖」「還在燒，偶有爆炸聲」。今（28）日上午6點半左右，有民眾拍下影片，似乎還在悶燒，空中仍可見濃濃黑煙。

台南市政府環境保護局凌晨2點更新資料，火災仍持續延燒，現場風向轉為西北風（風速2m/s），濃煙將往鹽水區、下營區、善化區及市區飄散，佳里區 、七股區、安南區、西港區、安平區等地區則已暫不受影響。

空氣品質持續監測中 由黃偉哲發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)