陳水扁母親已高齡94歲，去年4月不慎在家中跌倒，導致胸椎第12節壓迫性骨折，由孫婿趙建銘等醫療團隊進行手術後，症狀明顯改善，不久後適逢母親節，陳水扁透露母親已多次進出醫院，並發出病危通知，感嘆「或許這是最後的一次母親節。」今（3）日陳水扁之子、高雄市議員陳致中在臉書表示，「阿嬤從去年跌倒住院，到現在情況還是不好」。

陳致中今日突在臉書寫下，「阿嬤從去年跌倒住院，到現在情況還是不好，新年許願老天保佑，早日康復安享晚年。」不少人關心扁媽的身體狀況，紛紛留言希望她能早日康復。

陳致中今在臉書曝扁媽近況，願老天保佑，讓阿嬤早日康復。（圖／摘自陳致中臉書）

扁媽去年4月跌倒骨折，手術後住院治療。5月母親節陳水扁在臉書PO文表示，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」，透露母親多次進出醫院，也發出病危通知，醫院最新開出的診斷證明書指出，肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病、低白蛋白血症。

去年8月，陳水扁在臉書PO出老照片追憶父親，除感嘆扁爸一輩子沒出過外，也提到，一張扁爸倚牆張望的老照片，像等待阿扁早日歸來，也像是在等待扁媽早日出院。

前總統陳水扁母親去年跌倒骨折，當時母親節他曾嘆，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」。（資料照／摘自陳水扁臉書）

陳水扁去年8月PO老照片追憶父親，也提到母親住院一事。（資料照／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

(中時新聞網)