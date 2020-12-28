台電核四廠計畫通過立法程序正式廢除，最後一批燃料棒據媒體報導也已在10月下旬拆卸運往美國，但興建與廢除造成的2849億虧損，台電仍未認列，在財務報表中將核四列「在建工程」。據《自由時報》報導，有會計人士指出，公司財報未真實反應實際營運狀況，恐涉違反商業會計法。

台電資本額3300億元，至2020年第3季累計虧損是617億元，若認列核四2849億元虧損，虧損3466億元將超過資本額，須由國家增資填補或宣告破產。該報導援引資深會計師說法，指台電雖是國營事業，但有6%民股，股票有公開發行，因會計法、電業法並未有國營企業相關規定，其會計作業應適用商業會計法規定，財報不實是很嚴重的犯行。

不過台電實際上並未掛牌，股票無法買賣。據台電財務資訊，「本公司股票因未上市、上櫃，股東間股票之讓與均為私下交易，無客觀交易價格可提供。」並提到電業法修正後並未涉及公司民營化議題，因此台電尚未規劃民營化及執行釋股。台電財務適用何種法律，該報導也未提到專業法律見解。

台電對於核四虧損費用，列於去年年報附註第10項，「本公司考量公司之各發電、輸電及配電設備相互貢獻，共同創造電費收入，故認定資產之使用價值應以整體資產（包含核四）為一現金產生單位，估計未來現金流量，以評估資產減損。倘若政府明確指示處理核四資產時，即不再適合以整體資產視為一個現金產生單位，而應就核四個別資產單獨進行減損測試」。

但資深會計師指出，核四計畫很明顯不可能再替台電帶來營收或獲利，依會計作業準則，所有發生的投資費用就須列資產減損，同時反應在當年財務報表上。《自由時報》也援引不具名經濟部主管說法，稱台電作法曲解法令，核四計畫當年單獨送審，立法院決議廢除後當然也該獨立進行會計作業，台電董事長、總經理任期都很短，是把難題丟給後人面對。

(中時新聞網)