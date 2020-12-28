立法院民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，因為收到居住在國外表弟林安逸寄來的大麻浸膏，遭到調查，檢警在其毛髮中檢測出毒品反應；但最後法官採信柯鈞耀的說詞，對表弟所寄送的毒品還不知情，所以全案不起訴處分，這個判決讓網紅歷史哥感嘆，民進黨越來越誇張。

歷史哥今(28)日在臉書上回顧，去年立院針對毒品防治條例進行修正，國民黨團主張持有1公克以上第三級毒品就要科以刑責。但當時民進黨黨團卻強勢通過行政院版的5公克以上才要科刑，以下只要罰錢和上課。

如今柯建銘次子爆發毒品案，海關查獲1個從美國寄來台灣的大麻膏包裹，裡頭裝有重共8.4公克的6包的二級毒品大麻浸膏，北檢在12月23日偵查偵結，裁定柯鈞耀因罪證不足獲不起訴。這個數字不僅超出民進黨所訂定的5公克，更是攜帶二級毒品，卻仍判無罪。

歷史哥感嘆，民進黨對於自家人雙重標準不是第一次，而去年底總統蔡英文在辯論會上對於反毒說得振振有詞，如今黨內有人的親屬涉毒，卻至今毫無回應。歷史哥更想起當時韓國瑜在辯論會上對蔡所說的「蔡總統太明顯，雙重標準，強烈地護短。只要民進黨做的，都把它護短下去。」如今看來，根本是先知！

(中時新聞網)