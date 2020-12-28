立法院24日針對萊豬等9項行政命令審查，民進黨立委以人數優勢，強行通過。今有民調公布立院表決萊豬進口通過後，人民對蔡政府滿意度的調查，結果顯示，行政院長蘇貞昌的不滿意度首度高於滿意度，首度出現死亡交叉。

《美麗島電子報》今公布12月國政民調，滿意總統蔡英文表現為54.3%，不滿意為43.5%；滿意蘇貞昌的為46.8%，不滿意度為49.3%，蘇貞昌已陷死亡交叉、即不滿意度超過滿意度。

對於明年元旦進口萊豬，《美麗島》統整受訪民眾今對該項重大政策的認知與態度如下：

1.目前仍有6成6民眾不支持開放進口萊豬。

2.近6成民眾認為開放進口萊豬對台灣是弊大於利，而最擔心的是影響食安與國民健康、衝擊國內相關產業。

3.5成2民眾認為開放進口萊豬是受到美國壓力，7成4認為中央政府立場與作法偏向配合美國。

4.9成左右民眾認為進口肉品應該標示有無含瘦肉精。

5.6成4民眾希望自己居住的縣市要做到瘦肉精零檢出。

6.6成1民眾認為民進黨在野與執政時對進口含萊全豬的立場前後矛盾。

7.4成1民眾認為蔡總統對於放寬美牛與萊豬引發的爭議應負較多責任。

8.目前4成2民眾認為國民黨比較站在民眾立場堅持食安與國民健康，其次民進黨與民眾黨各占1成6。

9.5成5民眾表示不會投票給支持進口含萊全豬的縣市長候選人。

該民調是委託畢肯市場研究公司於2020年12月22日至23日間執行，共成功完訪1070人，信賴水準為95%，抽樣誤差為±3.0%。

(中時新聞網)