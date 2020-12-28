農委會主委陳吉仲。（黃世麒攝）

農委會主委陳吉仲。（黃世麒攝）

本周五(1)含萊克多巴胺美豬即將開放進口，屆時店家將強制標示豬肉產地，而台灣豬標章正式1月上路，目前是試辦輔導期，但繼鬍鬚張以及八方雲集事件後，民進黨立委高嘉瑜昨(27)日臉書痛批農委會縱容業者貼台灣豬賣進口豬，要求農委會主委陳吉仲道歉，國民黨立委楊瓊瓔今(28)日三問陳吉仲是否要道歉，陳不解表示，「我們哪裡有問題？」

立法院經濟委員會今日邀請經濟部部長及行政院農業委員會主任委員就「近期水情、限水措施、中部及桃竹苗1期稻休耕與水庫清淤、降低漏水率，與水資源之供需現況及未來之供需預估、調配及開發等政策規劃」進行報告，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時表示，明年元旦若有店家申請台灣豬標章，結果店家仍有使用進口豬，民眾有請求管道嗎？

陳吉仲說，若有這樣的事情發生，按規定標章要收回，並按照衛福部「食品安全衛生管理法」以標示不實處新台幣4至400萬元罰鍰，另外還有吹哨者條款，消費者檢舉會有相關獎勵。

楊瓊瓔接著問，日前高嘉瑜委員批陳縱容業者貼台灣豬賣進口豬要求陳主委，你要不要道歉？

陳吉仲回應，任何有我們做不好意的地方我們都虛心接受指教，但不解「我們哪裡有問題？」

民眾黨立委邱臣遠指出，台灣豬標章是人民對政府公信力的展現，鬍鬚張是透過中央畜產會申請，店家已誠實告知店內仍有進口豬庫存，雖然現在是試辦期間，但為什麼要急著核發？「拜託這是要審核與簽切結書的耶，這已經造成民眾對公信力的質疑。」

邱臣遠強調，只要明白標示、源頭管理，後面根本不用做那麼多(貼一堆豬標章)。

民進黨立委陳亭妃說，農委會與衛福部標章應該要統一，否則業者隨便都可以貼，輔導期若持續造成民眾混淆，怕有人會「借題發揮。」

(中時 )