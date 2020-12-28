7-ELEVEN聯名鮮食再出招！今（28）宣布攜手國際五星級晶華酒店合作，開發三款聯名鮮食，包括「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」及「晶華凱薩風味雞肉起司堡」，主打由晶華酒店主廚團隊指導監製，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，將便利商店的鮮食提升到精品等級，預估帶動7-ELEVEN相關業績成長三成。

不僅如此，7-ELEVEN也同步導入紅遍國內外的招牌人氣美食「晶華牛肉麵」盒裝冷凍食品，有紅燒、清燉兩種口味，以及因應年節到來推出的「晶華小滿漢佛跳牆」，讓民眾24小時就近吃到五星級料理。

7-ELEVEN表示，此次聯名鮮食最大的挑戰在於，如何讓便利商店鮮食呈現出國際五星飯店等級水準，在商品開發上，以7-ELEVEN年銷逾1億份的火車頭商品「米食」、「鮮食麵」類別，以及全新結構「長堡」為主，透過晶華主廚團隊指導，強調「視覺」、「嗅覺」、「味覺」體驗，在擺盤加入色彩學，並使用與五星飯店同規格的食材，加上主廚們親手調配的獨門私房醬料及烹調手法，主打只有在7-ELEVEN才吃得到。

針對聯名鮮食的特色，據7-ELEVEN介紹，晶華酒店的西班牙海鮮飯曾是28年來人氣不墜的代表性菜餚，這次與7-ELEVEN聯名再次重現，新推出的「晶華西班牙風味海鮮燉飯」使用口感最佳的大規格白蝦、花蛤肉與中南美洲深海魷魚，川燙保留原始食材風味，花椰菜特別採用獨特烘烤技術以保持翠綠顏色，帶有淡淡甜味及爽脆口感。

另一款「晶華松露烤雞義大利麵」使用義大利進口黑松露醬與白松露油為基底調味，加入高檔西餐料理必備的帕瑪森起司打造濃郁白醬，使用100%杜蘭小麥義大利寬麵，能讓麵條吸附更多醬汁，將義大利麵的靈魂—醬汁與麵條完美融合。

至於「晶華凱薩風味雞肉起司堡」則是使用主廚特調凱薩醬加入帕瑪森起司，搭配手工製作的帕瑪森起司軟法堡體，大口咬下香軟的麵包夾著多汁香嫩的雞胸肉、清爽生菜及香濃起司，整體風味清爽不膩口。

因應新品上市，7-ELEVEN表示，12月30日起至2021年1月12日止，OPEN POINT會員購買「晶華凱薩風味雞肉起司堡」優惠價55元，以及「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」優惠價80元/份；或使用OPEN POINT點數40或55點，即可免費兌換，用專門店1/3不到的價格輕鬆享用國際五星級美饌。

此外，7-ELEVEN也同步推出晶華酒店的招牌人氣美食「冠軍牛肉麵—紅燒」與「冠軍牛肉麵—清燉」兩種口味的冷凍美食，12月30日起至2021年2月23日特價2入85折，一碗不到300元，名店美味在家即享。預購同步推出「晶華小滿漢佛跳牆」，主打傳承近30年的傳統好滋味，加入帆立貝湯頭鮮味升級。

(工商 )