由羅倫檭診所主辦、南區國光里辦公處協辦的台中市社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站，28日在南區國光里活動中心舉行成果展，許多長輩開心表示，參加活動後，增加團康、繪畫、氣功樂趣，讓生活變得多采多姿，獲益良多。

羅倫檭診所與國光里辦公處、國光社區發展協會、台中市水噹噹關懷協會、市議員邱素貞服務處與龍井新庄藥局共同辦理了C級巷弄長照站，自去年7月起，每週一、二、三上午9點至12點在南區國光里活動中心舉辦，活動內容包括血壓測量、健康促進活動與營養餐食，至今年12月31日止，28日提前舉辦成果展。包括羅倫檭醫師、國光里長陳雅惠、市議員邱素貞等人都到場與民眾互動。

邱素貞表示，過去，長照1.0主要照顧因老化而失能的服務對象，長照2.0將服務升級，特別將衰弱老人納入，服務往前端優化初級預防功能，感謝活動老師與志工的付出，未來將爭取更多經費，滿足更多長輩需求。

陳雅惠指出，長輩身體顧得好，家人就沒煩惱。希望讓長照服務的觸角深入到每一個有需要的家庭中，鼓勵社區長輩走出戶外，參與社區活動。而羅倫檭感謝市議員邱素貞、國光里長陳雅惠協助提供場地。他說，照顧好自己，才能照顧別人，他鼓勵身障、長照長輩踴躍參加活動。

民國19年生的陳連娥阿嬤表示，她對於用畫的藝術輔療作品最喜歡，前後花了兩到三堂課時間完成，感覺很有成就。阿嬤現身說法，認為學畫可以讓肌肉練習，比較靈活，對於拿筆、拿筷子穩定有相當助益，同時運用腦部思考，可預防延緩失能。

志工曾美玲說，C級巷弄長照站，舉辦活動內容，除書法、藝術輔療等靜態外，也有氣功、健康操、團康活動等動態課程，以及共餐。

她表示，參加活動的長輩，一開始還害羞放不開，經過兩個月相處，逐漸融入團體，打成一片。她有機會與長輩在一起，經過磨合期互動，學習很多為人處事的道理，感覺受用不盡。

(中時 )