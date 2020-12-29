長榮航(2618)近日調查公司內機組人員是否有違反防疫規定的狀況，已查獲2名機師有違規之虞，內部調查後，確認該名機師有違反規定的事實，已於內部程序議決後免職，另一名機師正在接受調查中。長榮航表示，絕大多數機組人員在執勤第一線均以謹慎、嚴肅的態度面對運輸與防疫任務。遺憾的是，自3月以來，仍有4位空服員、4位機師違反防疫規定，長榮航已將其全數免職，以儆效尤。長榮航強調，嚴守防疫的立場，不曾改變。

長榮航指出，在管理監督上的責任責無旁貸，並積極配合指揮中心與民航局規範修正，今天也公布針對這次外籍機長事件以來所做出的修正。

在外站管理上，依指揮中心調查結果，本次外籍機師事件主要是在外站期間感染。長榮航空於12月19日立即加強規定，要求組員在外站取餐時除了戴口罩外，需加穿護目鏡/手套等防護裝備。在外站必須於客房內用餐，並且優先使用room service，且研擬專人送餐，避免與人接觸。此外也著手規劃外站飯店以監視器系統或保全，協助確認機組人員是否確實待在房內及無訪客來訪。

駕駛艙管理部分，除規範組員於駕駛艙內需全程佩戴口罩外，也在12月21日公告加強規定，明確要求組員如需喝水用餐時，一次只能一位組員脫下口罩喝水用餐。過去機組員執勤前僅需量體溫，可能忽略掉其他症狀，現下必須填寫健康聲明書，全面檢視各項身體狀況，若有謊報者，將會嚴懲。

這次外籍機長在不知確診的情況下，於自主健康管理期間至人潮眾多場所出遊，造成社會不安。加強規定後，未來機組人員於居家檢疫結束時，須採檢陰性後才能解除居家檢疫；之後的自主健康管理期間，也必須每日詳實記載行程及接觸人士且實名制，禁止出入人數眾多之處。

(時報資訊)