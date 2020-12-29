台中一對江姓夫妻日前在網路發文，以200元出售家中的嬰兒推車幫孩子籌醫藥費，引發社會關注，消息曝光，不少人士熱心伸出援手，但一名男子爆料，他們不如外界想像的窮困，民眾的善款都被江男拿去買iPhone、改裝機車，對此，一名男網友在臉書發文，替他們澄清。

江姓男子在網上低價出售嬰兒車，一度讓網友以為是詐騙，經查證才發現江男和妻子育有5子，生活十分困頓，引發許多善心人士慷慨解囊。不過，一名自稱是江男孩子乾爹的人表示，江男將善款都拿去買iPhone 8、改裝機車等，呼籲大家別被騙。

不過，今早有一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》提出3點幫江男澄清，他表示昨（28）日看過新聞報導後，傍晚就去拜訪江姓夫婦，親眼看見夫妻倆人都使用老舊的智慧型手機，螢幕已破損，觸控也不靈敏，至於被人指控的iPhone 8，夫妻倆則解釋「是朋友囑託幫忙販售」。

而改車一事，男網友轉述，江男指是之前任職公司的同事以1萬元賣給他，過戶的時候就已有改裝，並非之後才改。

江男並表示，新聞報導說他們一家七口擠在僅10坪大的房子裡，被指疑似搏取外界同情，但這並非事實，他們現在居住的地方比10坪大。

男網友表示，希望藉由這篇貼文讓大家看到真相，「江男過去並沒有像現在過得這麼困頓，是因為家裡發生一些變故後，才變成今天這個樣子。」

貼文曝光後，部分網友認為撫養5個孩子十分辛苦，若生活困頓，更應該懂得節育的道理，再者如此年輕應該想辦法找其他工作，交通工具損壞真的不是藉口。

(中時新聞網)