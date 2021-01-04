又是酒駕釀禍！里港警分局3日晚間5時30分許，接獲報案指稱鹽埔鄉南華大橋發生交通事故，員警現場處理發現，49歲李姓男子酒後擦撞車輛後肇事逃逸，又撞擊對向自小客車才停止，共讓4車毀損、7人受傷，所幸傷勢並無大礙，警方對肇事駕駛施以酒測，酒測值高達0.74，超過法定標準值，已依公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪移送屏東地檢署偵辦，警方正釐清事故原因。

員警事後發現，李男之前已有3次酒駕前科，最近一次於2018年，目前駕照仍被吊銷中，據了解，他在開車前疑似喝了米酒竟還上路，讓鄉民直呼「安呢母湯」。

李男酒駕後發生車禍，警方正釐清責任歸屬。(警方提供)

警方表示，李男肇事前駕駛自小客車沿南華大橋北往南朝鹽埔方向行駛，先追撞前方同向張姓男子駕駛的自小貨車，之後不予理會，還繼續直行下橋，且跨越雙黃線又撞擊對向車道分別為曾姓男子及楊姓男子駕駛的自小客車，現場共計4部車輛車損。

警消到場發現，包括駕駛與乘客共7人受傷，分別送往屏東基督教醫院及高雄長庚醫院就醫治療，傷勢尚無大礙，詳細事故責任歸屬，警方正依法調查當中。

里港警分局長楊龍祥表示，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )