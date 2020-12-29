43歲的「金曲歌后」紀曉君20日才在臉書公開懷第3胎的喜訊，不料才隔一個星期，她就宣告流產，感嘆人生來來去，失敗為成功之母。對此，紀曉君的經紀人表示：「寶寶沒能順利保住，但二姐現在在調養當中，希望能將身體調養好，還是會期待新生命的到來！」

紀曉君跟前夫育有大女兒「小茉莉」，又跟現任丈夫生下二女兒「波妞」，日前發現懷上第3胎，興奮在臉書曬出驗孕棒的照片，上面有淺淺的兩條線，她激動驚呼「這是有沒有？今天是愚人節吧！」不少網友都恭喜她，還自嘲「那麼老了 還有喔？」當時經紀人回應：「還沒三個月！但二姐現在心情是很開心的，期盼他能順利平安降臨到來。」沒想到才隔一個星期，她在臉書上發文寫道「人生來來去去，失敗為成功之母，這也沒什麼不好，順其自然再接再勵，不想多說，也不要在問，就讓惡靈惡靈年結束，迎接新的一年，該來的還是會來的」。網友也紛紛安慰她。

(中時 )