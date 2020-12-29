環保署初步統計109年空氣品質監測結果，細懸浮微粒（PM2.5）等各項污染物年平均濃度均下降，臭氧由緩增變為略降，並呈現整體空氣品質逐年提升趨勢。

環保署表示近5年空氣品質指標（AQI）良好等級比例上升，良好與普通等級合併（109年AQI≦100）計算站日數在今年已超過9成，全國空氣品質監測站因細懸浮微粒（PM2.5）造成空氣品質指標AQI紅色警示次數，也由108年的146次，今年下降至只有15次，顯示空氣品質顯著改善。

環保署指出，空氣品質不良是指AQI>100的狀況，近年來日數逐年下降，導致空氣品質不良主要污染項目發生變化，細懸浮微粒及臭氧八小時均為歷年主要指標污染物，自去年起，臭氧八小時占比首度超過細懸浮微粒，成為空氣品質不良的主要指標污染物，其原因為PM2.5濃度及其影響持續下降，臭氧濃度變化或減少量較不明顯所致。

雖然臭氧八小時為主要指標污染物之占比逐年上升，但實際發生不良站日數近2年已逐年下降，由長期監測結果來看，臭氧最高濃度亦已下降。環保署深入分析臭氧濃度變化，由臭氧前驅物-氮氧化物、揮發性有機物近10年持續降低趨勢，說明不易生成高濃度臭氧，使高濃度臭氧發生次數降低。而氮氧化物濃度下降，減緩臭氧被反應消耗，使臭氧濃度呈現增加情形，此外，境外移入臭氧濃度亦有增加，墊高臭氧背景濃度。

為探究空氣品質改善相關環境變化，環保署由中央氣象局觀測結果發現，金年全年累積雨量減少，發生低風速的總小時數增加，在氣象條件上並不利於微粒洗除及擴散，但細懸浮微粒濃度仍較去年降低，顯見空氣品質防制效果，中央氣象局能見度觀測網結果，亦較去年提升，與PM2.5濃度降低具備一致特性。

(工商 )