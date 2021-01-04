為落實紙餐具回收，減少廢棄物產生，環保署4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，優先針對內用使用紙餐具最為廣泛之自助餐店及便當店規範所應負之回收責任，引導業者改善用餐環境，便利並教育民眾分類回收，提高資源回收品質。

環保署表示，廢棄後之紙餐具往往未經妥善清理、分類，直接當垃圾丟棄而造成資源錯置，大量垃圾引起環境問題，顯示有加強回收必要。

環保署說，去年年初先行輔導業者加強分類回收措施，進而與各地方環保局合作推動「紙餐具循環友善店家計畫」，店家只要於店內設置廢紙餐具回收設施併含垃圾桶及廚餘回收桶專區、語音播放器提醒設備、張貼宣導海報，均可向當地環保局申請最高新臺幣6,500元的經費補助，期使每位消費者在用餐後能順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭，再落實「清理、分類、堆疊」3步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收。去年4月訪查輔導至今，列冊對象全臺3,500家自助餐店及便當店仍有近5成持觀望態度，未落實紙餐具回收。

環保署強調，為強化及明確規範販賣業者所應負之回收責任，並使地方執行機關辦理應回收廢棄物工作有所依循，本次草案規劃納管全國有提供座位供消費者現場食用以紙餐具盛裝餐點販售之自助餐店及便當店，要求裝設供紙餐具回收所用之資源回收設施、採取必要之回收宣導措施及交付回收對象回收。要有效推動，除了業者的配合外，亦需要民眾之協助，大家齊心共同為環境盡一份心力。

(工商 )