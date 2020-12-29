國光生技（4142）宣佈，2021年一月起將聘請曾任輝瑞全球創新暨腫瘤事務集團臨床開發總負責人的陳純誠醫師擔任醫務長，除借重其在國際藥廠主持大型臨床試驗計畫的豐富經驗，同時也是國光生在新的一年積極國際化佈局的起手式。

此外，國光生新冠肺炎疫苗開發於11月20日送件申請二期臨床試驗，但恐無法趕在12月底前完成第一例收案。國光生表示，一期臨床主要是安全性實驗，目前看起來安全性沒問題，免疫反應也有，產生抗體量沒有預期的高，二期臨床就會針對此部分進行調整。整體時程不致重大影響，有無補助都會做到底。

國光生技認為，目前看來12月底來不及進入二期，希望1月上旬可啟動，預計整體時程不會遞延太久。規劃二期臨床試驗將在台灣與東南亞某國同時進行，海外臨床試驗部分已談妥，但還不能透露地點。

陳純誠醫師畢業於中國醫藥大學醫學系，曾任台南成大醫院精神部主任兼臨床試驗中心主任，為國內第一位任職國際藥廠的精神專科醫師。於國際大廠輝瑞總部研發中心任職超過十年，曾任輝瑞美國西岸十三州臨床試驗負責人及亞洲區臨床試驗中心總負責人，主持過失智症新藥開發計畫，國際臨床試驗經驗豐富。

國光生表示，陳純誠醫師熟悉國際法規及大型臨床試驗規劃及執行，將借重其專長積極推進包括新冠疫苗及各項產品國際化，加速國際合作及全球市場佈局。

繼成功布局大陸、歐洲、美國等市場後，國光生明年除強化耕耘台灣四價流感疫苗、東南亞四價流感疫苗銷售量、Sanofi專業分工生產（北半球）、大陸天道醫藥專業分工生產（歐洲）、新冠疫苗檢驗試劑銷售（安特羅）外，還將新增新冠疫苗銷售、大陸四價流感疫苗銷售、Sanofi專業分工生產（南半球）。另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。

(工商 )