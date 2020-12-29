北市萬華區每年都會舉辦「艋舺青山王祭」，且幾乎每年都辦理至凌晨，民眾抱怨遶境隊伍施放鞭炮，產生過大的聲音，嚇壞長輩及幼童，議員應曉薇要求市府嚴格施行管理辦法，保障民眾生活安寧。（吳康瑋攝）

北市萬華區每年都會舉辦「艋舺青山王祭」，且幾乎每年都辦理至凌晨，民眾抱怨遶境隊伍施放鞭炮，產生過大的聲音，嚇壞長輩及幼童，議員應曉薇要求市府嚴格施行管理辦法，保障民眾生活安寧。（吳康瑋攝）

北市萬華區每年都會舉辦「艋舺青山王祭」，且幾乎每年都辦理至凌晨，民眾抱怨遶境隊伍施放鞭炮，產生過大的聲音，嚇壞長輩及幼童，議員應曉薇要求市府嚴格施行管理辦法，保障民眾生活安寧。（吳康瑋攝）

北市萬華區每年都會舉辦「艋舺青山王祭」，且幾乎每年都辦理至凌晨，民眾抱怨遶境隊伍施放鞭炮，產生過大的聲音，嚇壞長輩及幼童，議員應曉薇要求市府嚴格施行管理辦法，保障民眾生活安寧。（吳康瑋攝）

北市萬華區每年都會舉辦「艋舺青山王祭」，且幾乎每年都辦理至凌晨，民眾抱怨遶境隊伍施放鞭炮，產生過大的聲音，嚇壞長輩及幼童，議員應曉薇要求市府嚴格施行管理辦法，保障民眾生活安寧。（吳康瑋攝）

北市萬華每年舉辦「艋舺青山王祭」繞境祈福，本該為民眾消災解厄，但今年疑似施放鞭炮不慎，導致民宅起火，對此，議員應曉薇指出，深夜鞭炮聲隆隆嚇到長輩及幼童、破壞空氣品質，這次還引起火舌，引發極大的民怨，呼籲市府訂定管理辦法，就該徹底執行，不要擺著卻沒作用。

應曉薇指出，青山宮遶境為地方年度盛事，萬華市民長期參與，宮廟文化早已融入生活，但繞境鞭炮引發火災，絕非民眾所期望，希望廟方、環保局及消防局確實檢討起火原因，避免再度發生災害，民眾待火災鑑定報告出爐後，可至萬華消防分局依法提出告訴及求償。

青山宮回應，每年各地宮廟都會設立紅壇，邀請隊伍前往遶境，今年適逢165周年，紅壇也從去年的18個增加到今年32個，共有8500人參與陣頭，整體隊伍較長，繞境時間跟著拉長，對此廟方提出限制，明年起紅壇總數不超過20個，若超過需找空地集中管理，繞境隊伍分為A、B兩隊逆行來減少總影響時間。

青山宮強調，近年主辦單位為保護環境，皆未安排施放鞭炮煙火，這次疑似釀災的鞭炮，估計是參與宮廟設置的紅壇擅自施放，未來會要求盡量以環保禮炮車替代傳統鞭炮，並在施放完畢後自主清除，以免造成居民困擾。

環保局副局長盧世昌指出，未來施放爆竹煙火需向主辦單位報備種類及數量，並在晚間10點至12點減量、12點後則嚴禁施放，他強調，民眾申訴管道隨時暢通，若發現未有遵照規範者，可撥打1999市民熱線申訴。

一名視障賴小姐受訪指出，自己住在青山宮附近超過50年，每年祭典施放的鞭炮聲，讓自己跟家人都徹夜難眠，呼籲廟方明年遶境舉行能謹慎為之，才不會有損「靈安尊王」的威嚴及遶境活動的莊嚴性。

(中時 )