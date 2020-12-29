Hebe自曝跨年穿少少 再爆Ella醉後失態模樣…

今年9月底「Hebe」田馥甄在小巨蛋的演唱會才剛落幕，不料，隨即竟收到前東家華研國際音樂的存證信函，指控她侵權，甚至砲轟她「沒誠信」，對此，田馥甄今出席代言活動現身回應，在平面訪問時更透露今年跨年會來點不一樣的，笑說會「小露一段」，當天怎麼呈現，則是先賣賣關子，要給大家驚喜！

「Hebe」田馥甄今出席酒飲代言，在訪談中，談及前東家撕破臉怒控侵權，她強調：「一直以來不管這事情（侵權）跟私領域的事情，我都不會透過媒體多做說明，但謝謝大家的關心，我有感受到歌迷朋友與媒體大家的愛，我有接收到。」好姐妹Ella也感到相當不捨，她說：「好姐妹、好朋友在人生不管遇到任何事，其實都會互相的理解、體諒，當然也會心疼彼此，然後開心的事情也會替彼此感到開心。」

田馥甄身穿一襲飄逸長裙，心情疑似未受侵權風波影響。 (攝影／范佐意)

再過不久就要迎接2021，女神Hebe在台北、台中的兩場跨年演唱會，她向歌迷朋友喊話，一切都會如常進行，心情看似相當淡定，還笑說自己目前最重要的任務就是要好好思考如何準備保暖措施，應對此次來勢洶洶的霸王級寒流，更預告大家，今年會「小露一段東西」，大家可以拭目以待！

田馥甄預告跨年會小露性感。 (攝影／范佐意)

「Hebe」田馥甄還表示2020年對她而言，總結一個字就是容納的「容」，感嘆道今年有太多斷捨離，即便不捨卻也都成了事實，希望自己有多一點容納與度量。她說，明年新希望是平安、健康、快樂，雖然要的不多，但是卻很不容易，明年正好適逢S.H.E成軍20年，她回應目前還沒有明確的規劃，但會想要聚在一起。

(中時新聞網)