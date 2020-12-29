為避免跳島或環島郵輪成為不肖人士洗錢漏洞，交通部航港局已向中央流行疫情指揮中心提報「郵輪類出國遊程專案」，並已獲得同意辦理，後續郵輪將向航港局申請專案航班，旅客登輪前由關務署、移民署、疾管署及海巡署等單位，按照「洗錢防制法」規定辦理通關查驗，搭乘郵輪旅客將與搭乘船(機)入出國境之旅客相同，只能攜帶限額之現金，澈底杜絕非法洗錢情事，已無攜帶現金無上限或免申報現金之漏洞問題。

航港局表示，依「洗錢防制法」第12條規定訂定之「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法｣，旅客或隨交通工具服務之人員出入境，同一人於同日單一航（班）次攜帶下列物品，應依規定向海關申報。

海關受理申報後，應依規定向法務部調查局通報，包括總價值逾等值一萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔、總價值逾新臺幣十萬元之新臺幣現鈔、總面額逾等值一萬美元之有價證券、總價值逾等值二萬美元之黃金，以及總價值逾等值新臺幣五十萬元，且有被利用進行洗錢之虞之物品等。

航港局指出，郵輪「類出國」方案實施後，關務署將依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」、「洗錢防制法｣，進行出、入境旅客行李檢查及通關查驗，內政部移民署國境事務大隊依「入出國查驗及資料蒐集利用辦法」進行入出境證照查驗及退關作業，海巡署依據「國家安全法」、「海岸巡防法」執行進出港船舶及人員安檢作業，郵輪業者亦須嚴格落實符合FATF防制洗錢國際標準相關措施，確實落實洗錢防制工作，以維持我國採高標準復航國際郵輪，帶動觀光經濟復甦之優質國際形象。

(中時 )