臺灣豬標章之亂未息，國民黨立委洪孟楷更爆料，知名電商「蝦皮」竟可以看到臺灣豬標章的貼紙販售，一張賣100元，而且已經賣出3700多張，中央畜產會今(29)日已至派出所報案舉發，強調「臺灣豬證明標章」需透過申請，賣家業者亦勿再以身試法。

中央畜產會表示，針對蝦皮電子商務平台上有賣家販售「臺灣豬證明標章」，賣家此舉有違反商標法之虞，畜產會已於今日下午至台北市泉州街派出所報案舉發，目前相關產品已於電商平台下架。

中央畜產會指出，「臺灣豬證明標章」的圖案設計採公開徵選而得，畜產會已登記為商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由中央畜產會執行，標章也設計多道防偽機制，以防冒用。

中央畜產會強調，豬肉或豬肉產品販售業者若要取得「臺灣豬證明標章」，須經申請、審核等程序，且每店以核發一張貼紙為限，如有未經中央畜產會同意而擅自使用、變更、轉讓、印製乃至販售「臺灣豬證明標章」，畜產會有權依法追究其民事及刑事責任，以保障商標權及標章申請業者之權利，請店家勿購買來路不明的臺灣豬標章自行張貼，賣家業者亦勿再以身試法。

(中時 )