繼氣勢磅礡的獨創音樂「Formosa Taiwan」演出後，桃園大溪的慈湖聲光水舞展演再度升級，市府風景區管理處委託廠商編制「春之頌圓舞曲」、「新春喜洋洋」2首新曲，於元旦、大年初一接力發表，風管處長廖育儀表示，歡迎遊客拍攝水舞美景，於明年3月投稿至北橫攝影比賽，將美好畫面永久流傳。

大溪老街為桃園市熱門觀光景點，為使老城區入夜依舊精采，觀光旅遊局於慈湖公園水岸舞台籌備水舞活動，自今年10月1日至明年3月底都有場次。由於水柱噴發採用3D噴頭，可產生狀似心形、弧形及波浪狀，立體感十足，開放迄今平均遊客人數及停留時間皆較過去成長。

廖育儀指出，由於近期陰雨綿綿，加上寒流來襲，多少澆熄遊客夜間造訪的意願，市府因此祭出新招，委託廠商以活潑歡樂為主要風格，編制符合新年氣息的2首圓舞曲。旋律柔順輕快的「春之頌圓舞曲」將在元旦首日曝光，「新春喜洋洋」則是選在大年初一（2月12日）發表，兩者各自搭配不同水型及燈光變化，特色獨具，新曲發表後平日3場次均播放新曲，假日8場次則以3首曲目輪替播放(每場次1首)。

廖育儀說，新年度開始，慈湖水岸舞台草皮區在假日時，將有不同造型的胖卡餐車進駐，以及開放民眾販賣特色餐點，提供多樣化餐飲選擇。元旦連假期間，除了原先的水舞新曲發表之外，6組在地樂團也會在水舞空檔時接力演出，創造絕無冷場的聲光色視聽饗宴。

(中時 )