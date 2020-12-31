因防疫要升級，台中市防疫作業與中央一致配合！台中市長盧秀燕今天表示，市府經滾動式的檢討決定機動調整，今天晚上在中央公園的跨年晚會及明天早上的元旦升級典禮改成線上直播，不開放民眾入場；大里場的跨年晚會現場難以管控，恐怕民眾會聚集所以決定取消。

盧秀燕指出，后里的紙風車活動明天也會取消，不管如何都是為城市安全及民眾健康，請大家儘量配合；尤其這兩天霸王級寒流來襲，大家感到非常的冷，加上有群聚的危險，建議大家不要出門留在家中，看電視與親友聚集、取暖、吃東西，看精彩的節目，何樂不為。呼籲市民朋友儘量配合留在家裡，線上看精彩的表演。

媒體問麗寶樂園今晚照常舉辦跨年晚會的看法？盧秀燕說，根據中央防疫中心目前並未禁止民間或商家舉行活動，舉行活動必須遵照中央防疫中心的一些規範。中央公園會適度管制、柔性勸導，一樣會有一定的封鎖圈希望民眾不要接近聚集；工作人員及警方會柔性勸導，為城市安全及自己健康，天氣又非常的冷，請大家儘量配合。

盧秀燕強調，台中市明天的升旗典禮作業與總統府一致，原則上會舉行升旗典禮、線上直播，簡單莊嚴的升旗典禮；大家請在線上觀禮，不要到現場來，現場也會做管制，請大家儘量配合。

(中時 )