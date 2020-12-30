莫允雯連日約會張宗憲，關係令人好奇，本刊記者觀察他們的互動，感情應是處於萌芽中的狀態，或許是因為莫允雯的前男友鍾秀鼐和張宗憲是好友，讓他們似乎有點顧忌。但各種重要的日子兩人都一起度過，足見雙方在彼此心中的地位。

除了二十四日平安夜的晚餐，隔天二十五日兩人也有見面，因為張宗憲二十七日生日當天要出賽，莫允雯二十五日買了蛋糕為張宗憲提前慶生，只是相隔兩天後才PO出照片，且還拉了陳建州一起合照，顯然是有意避人耳目。

莫允雯與張宗憲之間的端倪，在十九日台灣職籃新聯盟P.League＋（PLG）的開幕戰也可窺見一二。當晚是張宗憲重返球場的大日子，莫允雯特地從台北大老遠到彰化觀賽，還在IG限時動態放出兩人摟抱的親密合照；事後，PTT上有鄉民提到「比較想知道為什麼Jet（張宗憲）投進，進（鏡）頭要帶到莫允雯」有網友就回覆「在一起吧，莫（莫允雯）限時有發。」有媒體詢問張宗憲兩人關係時，他表示是「好朋友」，但看來更像陪伴莫允雯療情傷的「大仁哥」。

莫允雯和鍾秀鼐交往時，常和共同好友張宗憲一起出遊。（圖／翻攝自張宗憲IG）

早在十月二十一日，本刊就曾直擊莫允雯與張宗憲相約大安區的畫室作畫，專注於繪畫的兩人互動不多，張宗憲邊畫邊吃吃喝喝，還不時起身走動。結束約四個小時的繪畫課程後，莫允雯開始收拾東西，張宗憲則幫忙清洗畫筆，隨後兩人一起步出畫室，貼心的男方還撐著傘等候女方把東西放進車內，待對方上車後又遞上飲料，接著獨自走到停車場，駕駛自己的特斯拉轎車離去。

12月19日莫允雯到彰化看PLG的開幕賽，還在IG限時動態PO出與張宗憲的親密合照，PTT鄉民也嗅出他們之間的曖昧。（圖／翻攝自莫允雯IG）

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本刊在10月21日，就曾目擊莫允雯和張宗憲相約到畫室畫畫。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)