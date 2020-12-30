一名女網友的寵物鴨被家人私自賣掉，讓她焦急PO網求助，貼文引發網友討論，許多人不滿直呼，寵物也是家人，怎能私自賣掉，實在很過分！另因寒流來襲，不少人也擔憂寵物鴨變成薑母鴨，因此紛紛幫忙分享，盼能快打聽到鴨子下落，另也有內行指出，一般鴨場不會收來路不明的鴨，也許家人只是藏起來了，再向家人確認一次吧！

一名網友昨晚在臉書《爆廢公社公開版》PO文表示，家人未經過她的允許，私自將她的寵物鴨賣掉，因此想拜託台北、新北地區的遊客，如果在29日的早上曾去龍潭的三坑老街，「有看到的話，可不可以還給我，我真的很需要牠」。

貼文引發熱議，不到一天就吸引逾1.5萬人狂讚，許多網友感同身受地說，「會不會太誇張？私自賣掉」、「寵物就是家人，不論品種」、「好生氣，怎麼可以私自處理掉別人的寵物，太過分了」、「如果換成是我肯定瘋掉」、「超火大」、「快點去找回來，慢一點怕變成薑母鴨，幫推！」

也有網友指出，一般的養鴨場不會收這種突然拿來賣的鴨子，因為來路不明的鴨子很容易造成防疫破口，建議原PO可以再向家人詢問、確認一下鴨子的去處，說不定家人並沒有賣掉牠，只是把牠藏起來了。

另也有許多網友好奇「怎麼會想要養鴨當寵物」，釣出許多鴨奴回應，鴨子其實很有靈性，不會怕人，還很乖巧聽話，也能認得主人，又可以生蛋，少數的缺點大概是會時不時噴屎在地板上，需要奴才清理。

(中時新聞網)