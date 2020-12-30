國民法官新制將於2023年1月1日施行，為便利機關、團體、學校、村里社區等在辦理國民法官制度課程、講習、宣導等各類活動時，皆能覓得適任講師，司法院在官網「國民法官專區」首波推出「種子講師人才庫」，提供112位國民法官制度種子講師名單與聯絡方式。

司法院表示，為提升民眾對於國民法官制度的認知與理解，提升參與意願、去除擔憂疑慮，走入法庭參與審判，司法院積極辦理「國民法官制度種子講師研習營」，廣泛培育國民法官制度講師人力資源，參與培訓對象包括法官、檢察官、律師、法院承辦人員等，迄今已完成5個梯次種子講師培訓，培育112位種子講師。

首波推出的112位種子講師，遍及全國北、中、南、東及離島各地區，均為具有宣講經驗、熟稔制度內容之專業法律人士，將採取「量身訂作、因地制宜」的理念，藉由深入淺出、生活化的方式，宣導國民法官制度。

司法院並已製作多款制度介紹簡報模板及輔助教材，內容包含動畫、圖片、線上遊戲等不同類型的素材，使種子講師得依宣講場合性質、人數、參與者身分等情形，適當安排不同程度課程。

(中時 )