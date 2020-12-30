碳纖維複合材料大廠拓凱實業12月出貨可優於11月，2020年合併營收由負轉正，比去年小幅成長，第四季雖有獲利，囿於新台幣兌美元匯率強勢升值，需認列上億元匯兌損失，2020年EPS恐不如2019EPS達9.53元。今(30)日下午參加舉行線上法說會，說明2021年營運展望。

拓凱上半年受疫情影響，營收及獲利大幅衰退，前三季EPS為5.44元，11月合併營收6.89億元，年成長22.78％；前十一月合併營收65.39億元，年減2.04％。拓凱12月截至目前為止，出貨優於11月，12月合併營收可望兩位數成長，全年合併營收有機會轉正。

拓凱主管形容，2020年對拓凱來說，猶如洗三溫暖，農曆年前業績顯著成長，農曆年後爆發疫情，訂單大受影響，第二季人員減少，直到5、6月才恢復徵人。第三季訂單大爆發，第四季出現有訂單卻搶不到貨櫃，出貨必須遞延的情況。拓凱不管是自行車、安全帽、球拍、航空、醫療及電子元件訂單都是接單生產，搶不到貨櫃只是延後出貨，不會因而取消訂單。

(工商 )