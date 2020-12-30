跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

今年首波寒流挾帶強風襲台，台東農夫直呼：像颱風！（蘇姓民眾提供）

2020年首波寒流今（30日）報到，一來就是「霸王級」，威力強大，不僅北台灣最低溫將降至6度以下，還挾帶強風，台東海邊最大陣風9級，張惠妹跨年演唱會帳棚倒成一片，農地植物也被吹得東倒西歪，強大威力讓台東農夫直呼：像颱風！

霸王級寒流今襲台，並挾帶強烈東北季風，全台各地陸續發生強風災情，台東海邊最大陣風9級，位於海濱公園張惠妹跨年演唱會的會場上，許多攤位的帳篷不堪強風吹襲，倒成一片，就連行動廁所也被吹得東倒西歪，甚至有樹木被連根拔起。

所幸主舞台部分，工作人員表示，除了利用鋼繩固定在國際地標建物，還特別使用螺絲和繩索強化固定，所以包括鷹架、燈光架及音箱都很牢固，不會受影響。

台東長濱鄉一位蘇姓農民拍下強風影片，並向《中時新聞網》表示，一早起來強風狂吹，田裡植物被吹得東倒西歪，真的很像颱風來襲。

中央氣象局上午10時發佈低溫特報，今（30）日至1月1日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，今日寒流迅速南下，上午起局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今、明（30日、31日）兩天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

此外還發佈陸上強風特報，指出高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

(中時新聞網)