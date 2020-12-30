韓國電動車電池大廠與國際間合作消息不斷，最近，又有一項近百億美元的合作備忘錄在印尼曝光。

印尼投資協調委員會(Investment Coordinating Board of Indonesia)會長周三表示，印尼和韓國樂金LG集團簽署一項總金額高達98億美元的電動車電池合作備忘錄(MOU)。

該MOU雖已在18日簽署，但印尼投協會會長表示，樂金非單槍匹馬，將與像現代集團等其它公司相互合作。而整個計畫並非只有單項產品，而是整個電動汽車電池的產業供應鏈。

會長也補充，印尼也會成為世界上第一個，由開採礦產原物料，到生產電動車鋰電池這類零組件，全部都一手包辦的國家。

事實上，樂金另個事業體能源解決公司(LG Energy Solutions)22日才與智利SQM訂下一紙長達八年原物料供應協議，讓樂金可以好好專事於製造工作，不用擔心缺料問題。

(時報資訊)