雪霸國家公園高山保育志工吳峻德，長期利用鏡頭捕捉高山美景，今年將照片整理製作2021年桌曆、月曆義賣，募集經費添購攜帶型「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），投入高山緊急救護工作，月曆限量200份售罄，桌曆僅剩少量存貨。（吳峻德提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園高山保育志工吳峻德（中），長期利用鏡頭捕捉高山美景，今年將照片整理製作2021年桌曆、月曆及明信片義賣，募集經費添購攜帶型「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），投入高山緊急救護工作。（吳峻德提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園高山保育志工吳峻德表示，小型AED不僅方便山友攜帶，也能成為關鍵時刻的救援利器。（吳峻德提供／巫靜婷苗栗傳真）

為提升高山救援效能，雪霸國家公園高山保育志工吳峻德，長期利用鏡頭捕捉高山美景，今年將照片整理製作2021年桌曆、月曆及明信片販售，募集經費添購攜帶型「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），投入高山緊急救護工作，他表示，見過太多人爬山突然倒下，小型AED能成為他們最後的一線生機。

吳峻德從神龍小組退役後，長年在高山服勤，人稱「雪山神龍」，他表示，在山上看過太多人突然倒下，若能在救援關鍵時刻使用AED，有望成為患者最後一線生機，不過公共場所常見的AED體積較大，重量約2公斤，而攜帶型AED重量僅490公克，能大大減輕背上山的負擔。

吳峻德說，攜帶型AED單價高，1部就要價15萬元，為募集經費，他將長年在高山拍攝的美景照片整理出來，去年先開攝影展，今年再製成桌曆、月曆及明信片義賣，但這只是第一步計畫，他更希望募集更多經費，讓未來七卡山莊有常駐管理員時，也能配置1部攜帶型AED，無償供需要的山友使用。

吳峻德除了在雪山369山莊值勤，也是嘉明湖山屋的管理員，此外，他具備EMT－2中級救護技術員證照，目前擔任台中市救護義消，他表示，登山自治條例尚未廢除，同一隊必須有1人擁有救護證照，受過基本CPR訓練，使用傻瓜電擊器時，貼上貼片就會自動偵測，電不電擊就按語音指示，操作簡單。無論自組隊或商業團，若能攜帶小型AED，對隊員登山安全更有保障。

(中時 )