後疫時代，台灣金融業愈挫愈勇、2020年下半年逆轉勝！金管會公布最新金融三業2020年前11月稅前盈餘狀況，在下半年股債多頭的榮景下，整體銀行、證券、保險業的獲利高達6,463.03億元，不只較去年同期的6215.41億元成長近4%，也已超越2019年全年6,341億元，再度寫下史上新高紀錄。

據金管會各局統計至2020年11月底止，銀行業賺3,510.4億元，較去年同期衰退幅度從2020年上半年的-12%，縮小為-8.9%，而證券期貨投信投顧業獲利712.63億元、年增36.83%、保險業（產壽險）則賺2,240億元，年增21.5%。

今年金融業可說先苦後甘。銀行、保險、證券金融三業2020年上半年獲利僅3,376.59億元，與2019年同期相比衰退2.4%，其中銀行業更呈現年減12%的窘境，但下半年形勢大逆轉。

金管會分析，銀行業上半年獲利衰退11.9％，主要是受整體經濟環境與疫情衝擊全球經濟影響，資本市場巨幅震盪，投資資本利得或評價損益比去年同期減少。另外部分銀行授信出現逾放，如新加坡、日本、菲律賓、印尼等據點上半年表現都不佳，此外降息也造成利息收入減少，但下半年這些負面因素都減少，因此獲利回溫。

證券業則受惠台股多頭而逆轉勝。台股下半年氣勢如虹，在資金行情帶動下，指數大漲逾200點，突破14,600點整數關卡，收在14687.7點，封關前一天再創新高，股市活絡帶動證券業獲利，證期局統計，證券業今年上半年稅前獲利只有近185.8億元，原本較去年同期衰退4.9％，但下半年沒有部份券商鉅額虧損、台股暢旺的情況下，證券業前11月獲利大飆升，賺逾700億元。

保險業今年則是一路亮眼，尤其壽險業受惠資本市場表現佳，上半年稅前就已大賺1,101億元，同比成長18.8％，下半年繼續繳出亮眼成績單，前11月獲利2081億元，較去年同期成長23.1﹪，產險業表現也不錯，前11月獲利159億元，較去年同期成長3.9%。

(工商 )