有消息指出，國民黨副秘書長李彥秀赴美，是想遠離黨主席江啟臣的核心圈，引發外界揣測江陷領導危機。對此，李彥秀當天隨即澄清，赴美是因為女兒發燒，而她今(30日)更再度寫下心情，對民進黨來說，連親情都可以拿來當成為萊豬政治攻擊的工具，「我只能謝謝民進黨委員看得起了」。

李彥秀在臉書發文寫下，事實上，「民進黨一直想將美豬與萊豬混淆，是邏輯錯亂！企圖把將食安議題上綱到台美關係，才是傷害台美關係元兇！」她強調，目前美國只有20%的豬肉使用萊劑，國民黨始終歡迎美豬進口，反對含萊劑豬肉進口。

李彥秀痛批，民進黨不願做好明確標示，就是沒有給人民選擇權，「況且，民進黨如果真覺得萊豬安全，教育部、體育署、退輔會，甚至立法院等單位何必拒用。」她更喊話「請給民進黨委員一份萊豬便當謝謝。」

網友見狀後則說，「真理愈辯愈明！加油」、「真是精確的剖析啊看透了他們的伎倆」、「準備罷萊委」、「陳亭妃投贊成票~應該自己要餐餐吃萊豬便當啊」。

(中時新聞網)