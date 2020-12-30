國內今出現首例檢出英國變種病毒的案例，為日前自英國返台的10多歲發燒少年。中央流行疫情指揮中心今宣布，元旦起非本國人除有居留證或特別專案等原因，均不得入境，入境者15日起要加強居家檢疫，在家檢疫只能1人1戶。專家表示，變種病毒感染力很強，一旦進入台灣社區，疫情恐怕會比3、4月還嚴重，須盡可能阻絕於境外，或在檢疫期間把個案找出。他呼籲對所有入境者推動入境採檢，結束檢疫後也要採檢。

國內今日出現首名英國變種病毒感染者，為27日搭乘華航班機，自倫敦入境的10多歲本國籍少年（案792），少年的Ct值為15.7，研判為近期感染。有鑑於變種病毒威脅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，明年起非本國籍人士除了有居留證、商務履約、專案等原因以外，均不得入境。入境者，15日起須加強居家檢疫，以在防疫旅館、集中檢疫所檢疫為主，若要在家檢疫，必須1人1戶，或是只能一起回來的人一戶。

振興醫院感染科主任李明政表示，英國變種病毒傳播力強，很快就傳播到各國，現在不只是英國，其他國家也陸續出現變種病毒感染者。台灣一旦被變種病毒入侵，只要進入社區，疫情很可能會比3、4月更嚴重，因此必須要盡可能將此病毒阻絕於境外，或是在檢疫期間就把個案找出來。

由於目前許多國家都已經出現變種病毒感染者，加上陰性證明有造假可能，李明政認為應針對所有入境者推動入境採檢，再進入14天居家檢疫，完成居家檢疫後還要再採檢，等於前後各採一次，採檢陰性才能進入自主健康管理，且是加強版自主健康管理，不得參與任何群聚活動，藉此將變種病毒的威脅減到最低。

(中時 )