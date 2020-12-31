台北市今(31)日宣布將續辦跨年晚會，引起討論，柯文哲表示，晚會將以實聯制舉辦，並限制入場人數、落實量體溫、戴口罩等規定；但有網友指出，跨年晚會要限制人流、實名制根本不可能，這次柯文哲決定要續辦跨年晚會，現場肯定會相當可怕。

網友在論壇上發文指出，回顧過去幾年的台北跨年晚會，有哪一次不是從會場塞到捷運站、站著不動都可以從捷運站內被人群推到路口的？這次柯文哲表示會限制人數、量體溫、實聯制，那會場的封鎖線要拉的多長、多堅固，才能維持這麼大量的人潮？

台北市今晚的跨年晚會將會是史上最不可能的實聯制活動，該網友指出，就算柯文哲的會場堅不可摧，不會被翻越突破，但他要如何管制人潮進不了場、在會場外面群聚？捷運可不會跟他們客氣，人潮一班車一班車的載過來，進不了場的民眾仍會在場外累積，而場外沒有管制，恐怕將造成的群聚效應會更加危險！

這些問題最簡單的解決方式，就是不要開放民眾到場。該網友表示，其他縣市都是這麼做的，但柯文哲卻偏偏不願意，讓活動繼續舉辦，只要有活動、開放進場，就難免會有人潮，而柯文哲所謂的實聯制、口罩、體溫管制，在爆量的人潮下，恐怕都將窒礙難行。

(中時新聞網)