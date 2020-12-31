交通部觀光局31日宣布，提供防疫旅館業者「每房每日800元」補助，確定將延長至2021年6月，以利防疫。

為增加防疫能量，中央鼓勵合法旅宿業者參與防疫行列，觀光局說，訂有「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，自2020年4月1日至12月31日，酌予補助提供居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿業者，以做好社區防疫工作。

觀光局提到，考量國際疫情未見緩和，防疫旅宿仍有需求，防疫旅宿業者均表示補助可減輕其消毒等防疫成本負擔，並增加其續留防疫旅宿誘因，觀光局表示，已經陳報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計將延長補助至2021年6月底，初步規劃維持現行方案，補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿，每房每日補助旅館業者800元。

為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局說，在「臺灣旅宿網」已建置「防疫旅宿」專區。旅宿業者若自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

根據觀光局統計，目前防疫旅宿的房間數已逾16,000間房，入住率約5成。配合中央流行疫情指揮中心12月30日記者會宣布之居家檢疫新政策（2021年1月15日起返國之國人檢疫場所以集中檢疫所及防疫旅宿為原則），觀光局已向各縣市政府了解春節期間訂房情形及防疫旅宿量能，並協請各縣市政府積極增加相關房間數。

觀光局建議，如有返台計畫之國人，應及早向已公開之防疫旅宿業者或各縣市政府防疫旅宿窗口訂房，以利各縣市政府及時瞭解需求，預為因應及協助媒合防疫旅宿。

(工商 )