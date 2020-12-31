客家山歌大師徐木珍日前辭世，新竹縣長楊文科（左）今（31日）前往捻香致意，也慰問家屬。（莊旻靜攝）

具有國寶級客家山歌大師美譽的徐木珍，於29日辭世，他自幼善歌，各式曲調的客家山歌信手捻來、即興傳唱，曾獲頒全球中華文化藝術薪傳獎民族音樂獎、第一屆客家委員會傑出貢獻獎肯定，新竹縣長楊文科今（31日）前往長生天生命園區靈堂捻香致意，感謝他對山歌、客家文化的貢獻。

楊文科表示，徐木珍為他所敬重的前輩，過去也曾給他建議與鼓勵。徐木珍為芎林鄉人，幼年因麻疹導致雙目失明，他熱愛客家山歌，7歲能唱，對於民間曲調也十分拿手，客家山歌三大調老山歌、山歌子、平板等，都能將其融入客家九腔十八調中，即興演唱功力更是為人稱道。

徐木珍多年來致力於「客家山歌說唱」傳統表演藝術之展演、推廣，也成為說唱藝術的經典人物，楊文科認為徐木珍對於客家音樂的傳承貢獻卓越、影響深遠，不僅是新竹縣客家傳承藝師寶藏，也是台灣之光。

徐木珍家屬表示，徐木珍喜歡熱鬧，告別式也會以溫馨又熱鬧的形式舉辦，送他走完人生最後一段路。告別式將於明年1月9日舉辦，新竹縣政府也會與客委會研議，將在徐木珍老師告別式那天，頒發褒揚狀致贈家屬，感謝他一生對客家山歌無數的貢獻。

(中時 )